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Администратора сауны осудили за сводничество в Семее

Сегодня, 17:55
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 17:55
Сегодня, 17:55
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
В Семее осудили женщину, обвиняемую по статье 309 УК РК - "Содержание притонов для занятия проституцией, а равно сводничество с корыстной целью", передаёт BaigeNews.kz.

Согласно материалам дела, администратор сауны Ш. предложила клиенту девушек, оказывающих услуги интимного характера. Клиент заплатил за это 25 000 тенге.

"Уголовное дело рассмотрено в согласительном производстве, сторонами заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Суд посчитал условия процессуального соглашения законными и обоснованными, не нарушающими чьи-либо права и интересы и вынес обвинительный приговор с назначением наказания подсудимой", - сообщили в суде Семея.

Гражданке Ш. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с применением статьи 63 УК РК условно. Суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств, а также смягчающие обстоятельства -  Ш. ранее не привлекалась к уголовной ответственности, признала вину и полностью раскаялась в содеянном.

        

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