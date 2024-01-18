Администратора сауны осудили за сводничество в Семее

Согласно материалам дела, администратор сауны Ш. предложила клиенту девушек, оказывающих услуги интимного характера. Клиент заплатил за это 25 000 тенге.

"Уголовное дело рассмотрено в согласительном производстве, сторонами заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Суд посчитал условия процессуального соглашения законными и обоснованными, не нарушающими чьи-либо права и интересы и вынес обвинительный приговор с назначением наказания подсудимой", - сообщили в суде Семея.

Гражданке Ш. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности с применением статьи 63 УК РК условно. Суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств, а также смягчающие обстоятельства - Ш. ранее не привлекалась к уголовной ответственности, признала вину и полностью раскаялась в содеянном.