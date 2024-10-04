  • 5 Октября, 00:33
  • BAIGENEWS

Административное здание горит в Аксае

Вчера, 23:23
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Вчера, 23:23
Вчера, 23:23
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Административное здание загорелось в городе Аксай Западно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Сообщается, что загорелась кровля двухэтажного административного здания на предварительной площади 300 квадратных метров. 

Тушение пожара осложняется тем, что здание выполнено из металического каркаса и минваты, обшито профлистом. Пострадавших нет.

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