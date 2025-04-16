Раньше людей, получивших админарест (в том числе иностранцев без документов), отправляли только в специальные учреждения – спецприемники. Теперь по новому законопроекту их смогут временно размещать в приемниках-распределителях, где содержатся бездомные и лица без определенного места жительства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В МВД объясняют: мест не хватает, система перегружена. За первый квартал арестовали 21 тысячу человек, а спецприемников всего 236 на 6 тысяч мест. В приемниках-распределителях – еще 820 мест.

"Мы эту поправку ранее рассматривали. Она очень важна. Приемники-распределители и спецприемники - здесь, как говорится, зерна плевел мы должны разделить. Если приемник для лиц без определенного места жительства и для установления личности иностранцев на момент того, когда у них нету документов. То в специальных приемниках содержатся административно арестованные", - сказал вице-министр Санжар Адилов.

Депутаты обеспокоены тем, что такие изменения могут нарушить права арестованных.

В МВД уверяют, условия будут достойными: отдельные койки, соблюдение санитарных норм, дезинфекция, новая мебель.