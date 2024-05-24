Административная юстиция – прогрессивный инструмент для решения конфликта между гражданином и государством - эксперт

В Казахстане продолжается модернизация судебной системы, инициированная президентом Касым-Жомартом Токаевым. Что думают юристы о реформе и новшествах в казахстанском правосудии - мнением поделились адвокаты Наталья Русакова и Таир Назханов, передает BaigeNews.kz.

В одном из своих выступлений президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в стране осуществляется судебная реформа, где основной акцент делается на верховенстве права, независимости и справедливости судей. По мнению адвоката Таира Назханова, обеспечение справедливости и законности – это обязанность государства, исполнение которой позволяет называть его правовым.

"Rule of Law, или верховенство права, это правовая доктрина, согласно которой никто не может быть выше закона. Все нормативно-правовые акты и вся деятельность государственной власти должны быть подчинены защите достоинства, свободы и прав человека. Поэтому и называют государство правовым, если эти принципы реализуются на деле, а не декларируются на словах", - говорит Таир Назханов.

Если говорить об уже действующих нововведениях, то одной из самых масштабных реформ в судебной системе стало принятие Административного процедурно-процессуального кодекса. Почти три года в Казахстане работает новый инструмент в судебной системе – административная юстиция, которая призвана защищать потенциально слабую сторону в спорах с государственными органами, то есть простого гражданина.

По информации представителей Судебной администрации, если до введения административной юстиции госорганы, как правило, выигрывали 85% дел и проигрывали всего 15%, то сегодня процент выигрыша граждан и бизнеса у государства превышает 60%. К тому же, казахстанцы стали чаще судиться с органами власти, сегодня количество административных исков превышает 30 тысяч дел в год, устойчивый рост составляет 8%, приводят данные в Судебной администрации.

"Административная юстиция – это прогрессивный инструмент для решения конфликта между гражданином и государством. Пока этот институт сохраняет позитивную динамику. Как говорится, поживем-увидим. Скептическое отношение к различным реформам, которое пытается внедрить государство, вызвано негативным опытом с теми же присяжными или следственными судьями. Как известно, если в начале и те, и другие показывали положительное влияние на правоохранительную деятельность, то в итоге ряд уголовных дел убрали из подсудности присяжных, а следственные судьи стали штамповать постановления под копирку прокуроров", - отмечает Таир Назханов.

С июля 2023 года в Казахстане усилили роль апелляционной инстанции: апелляционные суды перестали возвращать дела в первую инстанцию и сами ставят точку в деле по правилам суда первой инстанции. Таким образом решение апелляции становится конечным. Далее только кассация. По задумке авторов, этот механизм позволяет повысить ответственность судей обеих инстанций за принимаемое решение, снизить количество судейских ошибок, обеспечивает единообразие практики судов. Адвокат Наталья Русакова считает, что этот шаг позволяет быстрее восстановить нарушенные права граждан и предпринимателей.

"Это правильная позиция закона, которая устраняет волокиту. Ранее возвращение дела в суд первой инстанции растягивало рассмотрение по существу", - отмечает Наталья Русакова.

Затягивание судебных процессов – одно из распространенных нареканий от непосредственных пользователей судебных услуг. К решению этой проблемы должен быть дифференцированный подход, считают эксперты.

"Несложные судебные споры должны решаться оперативно. Но если дело требует проведения судебных экспертиз, привлечения специалистов, истребования доказательств, обращения за правовой помощью в иностранные уполномоченные органы, тогда гонка неуместна, и требование вышестоящих инстанций к судьям первой инстанции, где формируется вся доказательственная база, является совершено незаконным.

Вместе с тем гражданско-процессуальным законом предусмотрена норма о внесении представления председателя Верховного Суда и протеста генерального прокурора без ограничения каких-либо сроков. Например, в нашей практике имеются представление по делу о признании сделки недействительной, имевшей место в 2002 году, или внесение протеста генеральным прокурором на судебный акт, вступивший в законную силу четыре года назад. Это норма, на наш взгляд, является неконституционной и дискриминационной", - отмечает Таир Назханов.

Одним из новшеств в судебной системе стало предложение исключить предварительное рассмотрение кассационных ходатайств по уголовным и гражданским делам, а также создание самостоятельной кассационной инстанции. Как известно, "сплошная кассация" должна заработать в Казахстане с 2025 года. С новой моделью кассации все без исключения гражданско-правовые споры получают свое разрешение в высшей кассационной инстанции, говорит адвокат Таир Назханов.

"Это очень важно, так как это вопрос доступа к правосудию, который сейчас практически отсутствует в суде кассационной инстанции. Так, значительная часть поданных ходатайств "умирает в предбаннике" Верховного Суда без истребования дел для изучения. Отказ в пересмотре является единоличным мнением судьи, что влечет за собой сомнение в объективности принятого решения", - отмечает адвокат Назханов.

По мнению Таира Назханова, существующая вертикаль власти в судебной системе влияет на независимость судей и, соответственно, принимаемых ими судебных актов. На сегодняшний день в Мажилисе Парламента работают над проектом изменений и дополнений в закон "О судебной системе и статусе судей", где, как ожидают в экспертном сообществе, должны найти отражения реформы системы для осуществления полного и независимого правосудия в Казахстане.