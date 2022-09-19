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primeminister.kz Сегодня, 09:11
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Фото: primeminister.kz

Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться — премьер

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время встречи с сельхозпроизводителями в Костанайской области сообщил, что административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил одно из крупнейших в стране предприятий по переработке молока ТОО "МИЛХ". Компания выпускает более 120 наименований молочной продукции и направляет её как на внутренний рынок, так и на экспорт в различные регионы России. В перспективе – выход на рынок Китая. На заводах компании установлено современное высокотехнологичное оборудование. В 2023 году при содействии немецкого партнёра планируется запустить новый производственный комплекс по выпуску сыров. 

Премьер-Министр отметил, что одной из главных задач в АПК является увеличение объёмов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной переработанной продукции, в частности, молочной. 

"Мы должны полностью обеспечивать себя и выходить на зарубежные рынки. В этом направлении имеется огромный потенциал", — сказал Алихан Смаилов 

Находясь на предприятии, премьер также провёл встречу с сельхозпроизводителями региона, на которой были обсуждены вопросы переработки и экспорта агропродукции, создания рабочих мест, субсидирования, льготного кредитования, орошения, заготовки кормов. 

Алихан Смаилов подчеркнул, что государство продолжит поэтапно расширять поддержку производителей, в том числе с помощью субсидирования и повышения доступности кредитных ресурсов. 

"В текущем году в два раза был увеличен объём финансирования сельского хозяйства. Развитие агропромышленного комплекса имеет ключевое значение с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности и укрепления социальной сферы. Мы хотим повысить производительность в отрасли и эффективность от каждого вкладываемого тенге.

Системные вопросы мы на еженедельной основе рассматриваем, решаем те или иные проблемы бизнеса. Министерство сельского хозяйства сейчас пересматривает все требования к предпринимателям в этой сфере, порядка 20 процентов из них будут сокращены. Соответственно, административная нагрузка на бизнес в ближайшее время будет снижаться", — заключил Алихан Смаилов.

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#АПК #Премьер-министр #МСХ
Сегодня, 09:11
181
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