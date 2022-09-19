Административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться — премьер

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов во время встречи с сельхозпроизводителями в Костанайской области сообщил, что административная нагрузка на аграриев в ближайшее время будет снижаться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Правительства.

В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов посетил одно из крупнейших в стране предприятий по переработке молока ТОО "МИЛХ". Компания выпускает более 120 наименований молочной продукции и направляет её как на внутренний рынок, так и на экспорт в различные регионы России. В перспективе – выход на рынок Китая. На заводах компании установлено современное высокотехнологичное оборудование. В 2023 году при содействии немецкого партнёра планируется запустить новый производственный комплекс по выпуску сыров.

Премьер-Министр отметил, что одной из главных задач в АПК является увеличение объёмов производства конкурентоспособной сельскохозяйственной переработанной продукции, в частности, молочной.

"Мы должны полностью обеспечивать себя и выходить на зарубежные рынки. В этом направлении имеется огромный потенциал", — сказал Алихан Смаилов

Находясь на предприятии, премьер также провёл встречу с сельхозпроизводителями региона, на которой были обсуждены вопросы переработки и экспорта агропродукции, создания рабочих мест, субсидирования, льготного кредитования, орошения, заготовки кормов.

Алихан Смаилов подчеркнул, что государство продолжит поэтапно расширять поддержку производителей, в том числе с помощью субсидирования и повышения доступности кредитных ресурсов.