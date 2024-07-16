Адлет Барменкулов прокомментировал слухи о нахождении под следствием УЕФА

Президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов высказался по поводу сообщений в СМИ о том, что он находится под следствием УЕФА по подозрению в организации договорных матчей, передаёт BaigeNews.kz.

Барменкулов сообщил, что по приглашению президента УЕФА посетил финал чемпионата Европы-2024. Матч, по его словам, подарил много ярких эмоций болельщикам со всего мира и снова объединил народы.

"Это именно те эмоции, которые мне бы хотелось подарить каждому казахстанцу. Присутствие на таком финале каждый раз даёт опыт и ещё большую мотивацию двигать национальную сборную к высотам мирового футбола. Считаю, что в прошлом сезоне нам удалось прикоснуться к мечте. Мы провели большую работу и были в шаге от Евро-2024. Вся страна смогла окунуться в атмосферу настоящего футбольного праздника. Сегодня нас ждут новые вызовы, и принимать их вместе с нами будет новый главный тренер. Он принимал участие в турнирах такого уровня. Вкусил воздух этих побед и жаждет новых, которые, я уверен, сможет достичь вместе с нашей сборной и вашей поддержкой", - написал Барменкулов на своей странице в Facebook.

Перед финалом Евро глава казахстанской федерации встретился с президентом УЕФА Александером Чеферином.

"Сверили часы по совместным проектам, обозначили новые планы. УЕФА нас полностью поддерживает! Поэтому в свете последних новостей обо мне в СМИ, хочу попросить вас верить только фактам. Не поддавайтесь слухам и дезинформации", - заключил Барменкулов.

Ранее СМИ писали о том, что в отношении Адилета Барменкулова проводится расследование. Якобы он знал о договорных матчах в Казахстане и возможно имел личную заинтересованность в них или услугах, оказанных ему другими должностными лицами.