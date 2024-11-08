Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
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Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы искренне благодарим Адлета Назарбаевича за его вдохновляющее лидерство, вложенные личные ресурсы как интеллектуальные, так и материальные в развитие футбола в Казахстане, за его отношение к делу и коллективу Федерации футбола. Согласно Уставу КФФ, новый президент будет избран на Внеочередной Конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее", - сообщили в федерации.
Барменкулов стал президентом КФФ в феврале 2022 года. В федерации отметили, что с этого момента начался беспрецедентный период роста и прогресса для казахстанского футбола.
"Под его руководством реализованы амбициозные и масштабные проекты, направленные на популяризацию массового футбола, развитие женского футбола и создание первоклассной футбольной инфраструктуры для массового футбола. За два года открыто 13 полноразмерных футбольных полей по всей стране в рамках проекта ALAN. Футбол стал доступен всем, включая инклюзивный футбол, который открывает возможности для людей с ограниченными возможностями заниматься этим видом спорта наравне с другими. Благодаря усилиям Адлета Барменкулова наш футбол вышел на новый уровень, и о Казахстане узнали в Европе, что открыло нам двери к более тесному международному сотрудничеству и обмену опытом со многими международными организациями. Колоссальную поддержку отказывали лично президенты ФИФА и УЕФА. Запуск Академии футбольного менеджмента стал важным шагом в развитии профессиональных футбольных менеджеров, которые будут вести наш футбол вперёд", - говорится в сообщении федерации.
Достижением для всей страны стало историческое завоевание сборной Казахстана дивизиона "С" в Лиге наций УЕФА в 2022 году. В 2023 году сборная вдохновила миллионы казахстанцев, набрав рекордные 18 очков в отборочном турнире Евро-2024, оказавшись в шаге от финальной стадии.
В партнёрстве с ФИФА в 2024 году создана национальная академия футбола для юных талантов до 15 лет, которая станет кузницей будущих звезд. Позиции сборной по футзалу укрепились, подняв команду на 2-е место в рейтинге УЕФА и в пятёрку сильнейших команд мира.
Проекты для девочек, такие как фестиваль "Менің ойыным" и программа Playmakers, не только вовлекли тысячи юных футболисток в игру, но и заложили основу для формирования женского футбола в Казахстане.
Ранее Адлет Барменкулов прокомментировал слухи о нахождении под следствием УЕФА.
В сентябре он дал эксклюзивное интервью BaigeNews.kz, рассказал о том, как принималось решение о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, как отмена лимита на легионеров повлияет на чемпионат Казахстана, а также о проектах, которые федерация будет реализовывать для развития женского футбола.
Позднее в Сети появились слухи о назначении бизнесмена Тимура Турлова на пост главы федерации.