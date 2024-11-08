Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ

Президент Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы искренне благодарим Адлета Назарбаевича за его вдохновляющее лидерство, вложенные личные ресурсы как интеллектуальные, так и материальные в развитие футбола в Казахстане, за его отношение к делу и коллективу Федерации футбола. Согласно Уставу КФФ, новый президент будет избран на Внеочередной Конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее", - сообщили в федерации.

Барменкулов стал президентом КФФ в феврале 2022 года. В федерации отметили, что с этого момента начался беспрецедентный период роста и прогресса для казахстанского футбола.

"Под его руководством реализованы амбициозные и масштабные проекты, направленные на популяризацию массового футбола, развитие женского футбола и создание первоклассной футбольной инфраструктуры для массового футбола. За два года открыто 13 полноразмерных футбольных полей по всей стране в рамках проекта ALAN. Футбол стал доступен всем, включая инклюзивный футбол, который открывает возможности для людей с ограниченными возможностями заниматься этим видом спорта наравне с другими. Благодаря усилиям Адлета Барменкулова наш футбол вышел на новый уровень, и о Казахстане узнали в Европе, что открыло нам двери к более тесному международному сотрудничеству и обмену опытом со многими международными организациями. Колоссальную поддержку отказывали лично президенты ФИФА и УЕФА. Запуск Академии футбольного менеджмента стал важным шагом в развитии профессиональных футбольных менеджеров, которые будут вести наш футбол вперёд", - говорится в сообщении федерации.

Достижением для всей страны стало историческое завоевание сборной Казахстана дивизиона "С" в Лиге наций УЕФА в 2022 году. В 2023 году сборная вдохновила миллионы казахстанцев, набрав рекордные 18 очков в отборочном турнире Евро-2024, оказавшись в шаге от финальной стадии.

В партнёрстве с ФИФА в 2024 году создана национальная академия футбола для юных талантов до 15 лет, которая станет кузницей будущих звезд. Позиции сборной по футзалу укрепились, подняв команду на 2-е место в рейтинге УЕФА и в пятёрку сильнейших команд мира.

Проекты для девочек, такие как фестиваль "Менің ойыным" и программа Playmakers, не только вовлекли тысячи юных футболисток в игру, но и заложили основу для формирования женского футбола в Казахстане.

Ранее Адлет Барменкулов прокомментировал слухи о нахождении под следствием УЕФА.

В сентябре он дал эксклюзивное интервью BaigeNews.kz, рассказал о том, как принималось решение о назначении Черчесова на пост главного тренера сборной Казахстана, как отмена лимита на легионеров повлияет на чемпионат Казахстана, а также о проектах, которые федерация будет реализовывать для развития женского футбола.

Позднее в Сети появились слухи о назначении бизнесмена Тимура Турлова на пост главы федерации.