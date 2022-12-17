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olympic.kz Сегодня, 16:18
60
Сегодня, 16:18
60
Фото: olympic.kz

Адильбек Мусин вырвался в полуфинал чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Казахстанец Адильбек Мусин пробился в полуфинал чемпионата мира по плаванию на короткой воде в австралийском Мельбурне, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на официальный сайт Национального Олимпийского комитета.

Адильбек успешно преодолел квалификацию на дистанции 100 метров баттерфляем. 

Мусин в отборочном раунде финишировал первым в пятом заплыве. В итоге он смог войти в число 16 сильнейших, которые отобрались в полуфинал.

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#спорт #плавание
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:18
60
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