Адильбек Мусин вырвался в полуфинал чемпионата мира по плаванию на короткой воде

Фото: olympic.kz

Казахстанец Адильбек Мусин пробился в полуфинал чемпионата мира по плаванию на короткой воде в австралийском Мельбурне, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на официальный сайт Национального Олимпийского комитета.

Адильбек успешно преодолел квалификацию на дистанции 100 метров баттерфляем.

Мусин в отборочном раунде финишировал первым в пятом заплыве. В итоге он смог войти в число 16 сильнейших, которые отобрались в полуфинал.