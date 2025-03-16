Адиль Галиахметов вышел в финал чемпионата мира по шорт-треку в Пекине
Он поборется за медаль на дистанции 1000 метров.
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Представитель команды Казахстана по шорт-треку Адиль Галиахметов пробился в финал чемпионата мира по шорт-треку в Пекине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он поборется за награду на дистанции 1000 метров.
В полуфинал Галиахметов финишировал на первом месте, выиграв у олимпийского чемпиона Стивена Дюбуа из Канады.
Также на чемпионате мира по шорт-треку состоялся финал в мужской эстафете. В этом виде программы выступили только две сборные. Казахстанским спортсменам противостояла Турция. Победу в эстафетной гонке одержали соперники. Казахстанская сборная показала второй результат.
Добавим, что медали в эстафете будут разыграны в финале А. На данный момент в активе команды Казахстана одна медаль. Денис Никиша стал вторым на дистанции 500 метров.
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