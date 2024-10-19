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Адиль Боранбаев одолел россиянина у него на родине

Сегодня, 12:49
АВТОР
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sportplustv.kz Сегодня, 12:49
Сегодня, 12:49
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Фото: sportplustv.kz

Казахстанский боец смешанных единоборств Адиль Боранбаев успешно выступил на турнире AMC Fight Nights 125 в Сочи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Соперником казахстанского бойца был россиянин Владимир Осипов. Бой завершился победой Боранбаева судейским решением.

Эта победа стала для Боранбаева 23-й в карьере. Также в его активе одна ничья и 10 поражений.

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