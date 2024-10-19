Адиль Боранбаев одолел россиянина у него на родине

Казахстанский боец смешанных единоборств Адиль Боранбаев успешно выступил на турнире AMC Fight Nights 125 в Сочи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Соперником казахстанского бойца был россиянин Владимир Осипов. Бой завершился победой Боранбаева судейским решением.

Эта победа стала для Боранбаева 23-й в карьере. Также в его активе одна ничья и 10 поражений.