Адиев рассказал о тактике на решающие матчи сборной Казахстана в отборе Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал, как будет играть его команда в заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Я как тренер должен подвести своих парней к завтрашнему дню, нам важно добыть эти три очка. Мы должны достать эту победу", - сказал наставник.

Адиев также сообщил, в какой форме находятся футболисты сборной.

"Я должен изыскивать потенциал из тех футболистов, которые у меня в наличии, и так подводить их к предстоящим играм, чтобы они были в довольно-таки неплохом функциональном состоянии. Особая благодарность ПФЛК за то, что в начале сезона они меня услышали и дали мне недельные циклы. Сейчас мы вообще два недельных цикла провели. Это дает мне определенное время, чтобы я мог повлиять на их функциональное состояние. Понятно, больших сдвигов наш тренерский штаб не сделает, но определённо мы влияем, готовим. У них бывает по два-три дня очень серьёзных интенсивных тренировок. Может быть, в этом плане нас сейчас в играх чуть больше хватает, и в концовках мы можем дожимать своих соперников", - отметил тренер.

Магомед Адиев признался, что в команде нет ярко выраженного лидера.

"У нас команда — лидер. Все парни, которые выходят, которые сидят на скамейке. Они для меня лидерами и остаются. Я - командный тренер. Я это и ребятам часто говорю. Здесь нет феномена Адиева, нет феномена какого-то футболиста. Есть феномен сборной Казахстана. Мы все вместе как команда едины. Наше единство проявлялось как при поражениях, так и при победах", - заключил тренер.

Напомним, матч между сборными Казахстана и Сан-Марино состоится 17 ноября на стадионе "Астана Арена".

21 ноября национальная сборная проведёт игру в гостях с командой из Словении.

После восьмого тура отборочного турнира Евро-2024 сборная Казахстана занимает третье место в группе Н с 15 очками.