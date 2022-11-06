Адема Серикбай завоевала бронзу кубка мира по фехтованию

Фото: instagram/kazakhstan_fencing

Соревнования стартовали в Алматы.

В Алматы стартовал кубок мира Almaty Jastar Saber Cup 2022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Казахстана.

В первый день личного первенства казахстанка Адема Серикбай завоевала бронзовую медаль.

В четвертьфинале Адема победила представительницу из Узбекистана со счетом 15:9.

В полуфинальном бою казахстанка уступила золотой медалистке соревнований из Южной Кореи Ким Наае.

В Кубке мира Almaty Jastar Saber Cup 2022 участвуют более 50 спортсменок из 10 стран.