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Сегодня, 16:27
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Адема Серикбай завоевала бронзу кубка мира по фехтованию
Соревнования стартовали в Алматы.
В Алматы стартовал кубок мира Almaty Jastar Saber Cup 2022, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Казахстана.
В первый день личного первенства казахстанка Адема Серикбай завоевала бронзовую медаль.
В четвертьфинале Адема победила представительницу из Узбекистана со счетом 15:9.
В полуфинальном бою казахстанка уступила золотой медалистке соревнований из Южной Кореи Ким Наае.
В Кубке мира Almaty Jastar Saber Cup 2022 участвуют более 50 спортсменок из 10 стран.
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