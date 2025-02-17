Адайцы были пиратами на Каспии: историк рассказал о морском прошлом казахов
Казахи рода адай в XVIII-XIX веках занимались мореплаванием и пиратством.
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Казахстанский историк Радик Темиргалиев в подкасте Qalam поделился малоизвестными фактами о жизни казахов рода адай, передаёт BaigeNews.kz.
"Казахи рода адай славились своими навыками мореплавания. У них был собственный флот, состоящий из лодок и баркасов. В XVIII-XIX веках они даже пиратствовали на Каспии. Многие русские купцы, торговавшие в регионе, предпочитали нанимать адайцев в качестве моряков, отмечая их ловкость, силу и способность ориентироваться на воде. Их называли прирождёнными моряками ", – рассказал Темиргалиев.
По его словам, территория современного Мангистау имела важное стратегическое значение на протяжении веков.
"В древности эти земли были частью Великого Шёлкового пути. Здесь располагались торговые города и караван-сараи. В эпоху Золотой Орды суда приходили из Астрахани, торговцы высаживались в Мангистау, а дальше двигались на верблюдах по суше. Этот маршрут был удобнее и быстрее ", – отметил историк.
Темиргалиев подчеркнул, что морская традиция адайцев в XVIII-XIX веках была лишь отголоском былого величия региона.
Радик Темиргалиев – казахстанский историк, публицист, главный эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде первого президента Казахстана. Автор ряда научных трудов по истории Казахстана, охватывающих период от Золотой Орды до XX века.
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