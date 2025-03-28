В Президентском центре УДП РК состоялась гостевая лекция на тему "Адал азамат – Адал еңбек", организованная депутатом Мажилиса Парламента РК, членом Комитета по вопросам экологии и природопользованию Верой Ким. Мероприятие было посвящено обсуждению инициатив и проектов, озвученных Главой государства на IV заседании Национального курултая, прошедшем 14 марта 2025 года.

Лекция привлекла более 80 участников, среди которых были слушатели Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК и студенты столичных вузов.

В своем вступительном слове директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат отметил важность заявленных на курултае инициатив, направленных на укрепление социальной инфраструктуры Казахстана. В частности, Президент К.К.Токаев подчеркнул значимость улучшения здравоохранения, образования и жилищного обеспечения, ориентируясь на доступность и высокое качество услуг для всех граждан.

"Адал адам – адал еңбек" — это основа для формирования сильного и справедливого общества, о котором говорил Президент. В условиях стремительных изменений в мире, эти принципы становятся особенно актуальными. Каждый из нас может и должен внести свой вклад в развитие страны", — отметила в своем выступлении Вера Ким.

В ходе заседания также обсуждались вопросы экологической устойчивости, охраны окружающей среды и развития "зеленой" энергетики. Особое внимание было уделено вопросам сохранения и популяризации казахской культуры и языка, что подчеркивает стремление государства создать более справедливое и процветающее общество.

Лекция стала важной вехой в осмыслении ключевых направлений государственной политики, определяющих будущее Казахстана.

К слову, Вера Александровна Ким – депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII-VIII созывов, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию, член Ассамблеи народа Казахстана, основатель волонтерского движения в Казахстане, Председатель ОЮЛ "Национальная волонтерская сеть".

Является профессиональным международным тренером по подготовке координаторов по работе с волонтерами, обладает международным тренерским сертификатом по волонтерству, входила в состав рабочей группы по обсуждению проекта "Закона о волонтерской деятельности" и Совет по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан.

Ранее мы писали о том, что депутат Мажилиса Ермурат Бапи считает, что национальный курултай стал площадкой для диалогу между народом и властью.