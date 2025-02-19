Почему казахстанские шорт-трекисты готовились к Азиатским играм в Харбине за рубежом, рассказал знаменитый спортсмен Абзал Ажгалиев. Он стал новым гостем программы "Важная тема" на BaigeNews.kz. В первом большом интервью после возвращения в Казахстан шорт-трекист поделился тактикой, которая обеспечила мужскую сборную золотом. Оценил зарубежных соперников. А также раскрыл детали подготовки к зимней Олимпиаде 2026 года. Все подробности смотрите в эксклюзивном интервью.