  • 19 Февраля, 19:14
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Абзал Ажгалиев поделился секретной тактикой победы на Азиатских играх в Харбине

Спортсмен откровенно рассказал с каким настроем казахстанская команда вышла на лед.

Сегодня, 19:09
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 19:09
Сегодня, 19:09
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Фото: BaigeNews.kz

Почему казахстанские шорт-трекисты готовились к Азиатским играм в Харбине за рубежом, рассказал знаменитый спортсмен Абзал Ажгалиев. Он стал новым гостем программы "Важная тема" на BaigeNews.kz. В первом большом интервью после возвращения в Казахстан шорт-трекист поделился тактикой, которая обеспечила мужскую сборную золотом. Оценил зарубежных соперников. А также раскрыл детали подготовки к зимней Олимпиаде 2026 года. Все подробности смотрите в эксклюзивном интервью. 

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