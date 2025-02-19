Абзал Ажгалиев поделился секретной тактикой победы на Азиатских играх в Харбине
Спортсмен откровенно рассказал с каким настроем казахстанская команда вышла на лед.
Сегодня, 19:09
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Сегодня, 19:09Сегодня, 19:09
35Фото: BaigeNews.kz
Почему казахстанские шорт-трекисты готовились к Азиатским играм в Харбине за рубежом, рассказал знаменитый спортсмен Абзал Ажгалиев. Он стал новым гостем программы "Важная тема" на BaigeNews.kz. В первом большом интервью после возвращения в Казахстан шорт-трекист поделился тактикой, которая обеспечила мужскую сборную золотом. Оценил зарубежных соперников. А также раскрыл детали подготовки к зимней Олимпиаде 2026 года. Все подробности смотрите в эксклюзивном интервью.
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