Абылкаир Скаков покинул должность председателя правления Фонда социального медицинского страхования. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Скаков поблагодарил коллектив фонда за поддержку и честный труд. Руководство страны - за доверие.

"Руководить таким важным органом — это большая ответственность, и для меня было честью работать в этой сфере и реализовывать политику финансирования здравоохранения. В прошлом году мы вместе преодолели множество трудностей и реализовали новые проекты. Уверен, что мои коллеги продолжат развивать ФСМС и систему социального медицинского страхования в целом. Особую благодарность выражаю коллегам в медицинском и экспертном сообществе. Мы открыто обменивались мнениями, иногда спорили. Но всегда работали на общую цель — улучшение системы обязательного медицинского страхования", - написал он.

Не обделил вниманием Скаков журналистов, депутатов и всех казахстанцев, которые всегда внимательно следили за работой фонда и оценивали её.