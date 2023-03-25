Абылайхан Жубаназар вышел в финал турнира по дзюдо в Грузии

Фото: olympic.kz

В грузинском Тбилиси продолжается крупный турнир по дзюдо серии Grand Slam. В очередной соревновательный день казахстанцу Абылайхану Жубаназару удалось выйти в финал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нациаонального Олимпийского комитета.

Абылайхан поборется за золотую медаль в весовой категории до 81 килограмма.

В полуфинале казахстанец оказался сильнее Дмитрия Гочиладзе (Грузия). В решающей схватке ему будет противостоять австриец Вахид Борчашвили.

Добавим, что на данный момент в активе команды Казахстана две бронзовые медали. Их завоевали Абиба Абужакынова и Магжан Шамшадин.