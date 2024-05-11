Абылайхан Жубаназар выиграл схватку за "бронзу" Grand Slam
Сегодня, 18:53
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Сегодня, 18:53Сегодня, 18:53
157Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар выиграл схватку за третье место на турнире серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-сслужбу НОК РК.
На татами дзюдоист сошелся с Аурелиеном Бонферрони (Швейцария). Жубаназар выиграл встречу досрочно, заработав за прием "иппон".
Таким образом, он стал третьим в категории до 81 килограмма.
Ранее Бахытжан Абдурахманов показал третий результат в весе до 73 килограммов. Екатерина Токарева (до 70 килограммов) свою схватку за "бронзу" проиграла.
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