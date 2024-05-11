Абылайхан Жубаназар выиграл схватку за "бронзу" Grand Slam

Представитель команды Казахстана по дзюдо Абылайхан Жубаназар выиграл схватку за третье место на турнире серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-сслужбу НОК РК.

На татами дзюдоист сошелся с Аурелиеном Бонферрони (Швейцария). Жубаназар выиграл встречу досрочно, заработав за прием "иппон".

Таким образом, он стал третьим в категории до 81 килограмма.

Ранее Бахытжан Абдурахманов показал третий результат в весе до 73 килограммов. Екатерина Токарева (до 70 килограммов) свою схватку за "бронзу" проиграла.