Абылайхан Жубаназар одержал досрочную победу на турнире Grand Slam в Астане
Сегодня, 13:52
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Сегодня, 13:52Сегодня, 13:52
111Фото: пресс-служба НОК Казахстана
Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар с победы стартовал на турнире серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Он вышел в 1/8 финала весовой категории до 81 килограмма.
В стартовой схватке Жубаназар досрочно победил Квока Винг Ли. В этом же весе Мади Амангельды потерпел поражение от Алана Хубецова, представляшего Россию.
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