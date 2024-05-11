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Абылайхан Жубаназар одержал досрочную победу на турнире Grand Slam в Астане

Сегодня, 13:52
АВТОР
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пресс-служба НОК Казахстана Сегодня, 13:52
Сегодня, 13:52
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Фото: пресс-служба НОК Казахстана

Казахстанский дзюдоист Абылайхан Жубаназар с победы стартовал на турнире серии Grand Slam в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на  пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Он вышел в 1/8 финала весовой категории до 81 килограмма.

В стартовой схватке Жубаназар досрочно победил Квока Винг Ли. В этом же весе Мади Амангельды потерпел поражение от Алана Хубецова, представляшего Россию.

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