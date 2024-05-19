Абужакынова завершила чемпионат мира в ОАЭ с "бронзой"

Абиба Абужакынова стала бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского Комитета РК.

Казахстанка стала третьей в весовой категории до 48 килограммов. В решающей для себя схватке Абиба оказалась сильнее Тугче Бедер из Турции. Абужакынова выиграла досрочно.

Отметим, что Абиба Абужакынова во второй раз в карьере стала третьей на ЧМ. Впервые она отметилась наградой на мировом первенстве в 2022 году.

На чемпионате мира в ОАЭ она стартовала с победы, одолев Силу Ерсин из Турции, после чего в 1/4 финала победила бразильянку Наташу Феррейра, затем в схватке за выход в финал она встретилась с Баасанху Бавуудорж из Монголии. Однако соперница выиграла досрочно.