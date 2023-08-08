Абсолютно голый мужчина выбросился из окна 26 этажа элитной высотки в Москве

Абсолютно голый мужчина выбросился из окна 26-го этажа ЖК "Триколор" на проспекте Мира в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Соседи рассказали, что он старательно разбивал окно. Теперь весь двор у комплекса усыпан осколками стекла.

ЧП произошло около 10:00.

Некоторые из очевидцев уверяют, что у руках у мужчины был нож.

В полиции инцидент пока не прокомментировали.