Абсолютно голый мужчина выбросился из окна 26 этажа элитной высотки в Москве
Сегодня, 15:59
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Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
282Фото: pxhere.com
Абсолютно голый мужчина выбросился из окна 26-го этажа ЖК "Триколор" на проспекте Мира в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Соседи рассказали, что он старательно разбивал окно. Теперь весь двор у комплекса усыпан осколками стекла.
ЧП произошло около 10:00.
Некоторые из очевидцев уверяют, что у руках у мужчины был нож.
В полиции инцидент пока не прокомментировали.
Видео: t.me/breakingmash
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