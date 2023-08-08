  • 8 Августа, 17:16
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Абсолютно голый мужчина выбросился из окна 26 этажа элитной высотки в Москве

Сегодня, 15:59
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:59
Сегодня, 15:59
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Фото: pxhere.com

Абсолютно голый мужчина выбросился из окна 26-го этажа ЖК "Триколор" на проспекте Мира в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Соседи рассказали, что он старательно разбивал окно. Теперь весь двор у комплекса усыпан осколками стекла. 

ЧП произошло около 10:00. 

Некоторые из очевидцев уверяют, что у руках у мужчины был нож.

В полиции инцидент пока не прокомментировали.

Видео: t.me/breakingmash

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