Абитуриент впервые за несколько лет набрал максимальный балл на ЕНТ
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Абитуриент из Алматинской области набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz.
264 тысяч раз выпускники сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 75 процентов - на казахском языке, 25 процентов – на русском, 197 человек – на английском языке.
Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 77 процентов абитуриентов. Средний балл составил 69.
"На шестой неделе проведения ЕНТ максимальные 140 баллов набрал выпускник из Алматинской области. Парень сдал тестирование по комбинации "Математика-Информатика" 27 июня в Есике. 138 баллов набрали пять человек", - сообщили в Миннауки и высшего образования РК.
Прежде 140 баллов на ЕНТ набирал абитуриент из Павлодарской области в 2021 году, а в 2018 году – абитуриент из Алматы.
Самое читаемое
- Беспрецедентный по составу: эксперты рассказали о саммите ШОС в Астане
- Как Казахстан предотвращает глобальное изменение климата и что этому мешает
- Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова
- Женщина зарубила топором трехлетнюю дочь из-за обиды на мужа
- Певицу Алсу не развели с мужем