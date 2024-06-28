Абитуриент впервые за несколько лет набрал максимальный балл на ЕНТ

Абитуриент из Алматинской области набрал максимальные 140 баллов на ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz.

264 тысяч раз выпускники сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 75 процентов - на казахском языке, 25 процентов – на русском, 197 человек – на английском языке.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали 77 процентов абитуриентов. Средний балл составил 69.

"На шестой неделе проведения ЕНТ максимальные 140 баллов набрал выпускник из Алматинской области. Парень сдал тестирование по комбинации "Математика-Информатика" 27 июня в Есике. 138 баллов набрали пять человек", - сообщили в Миннауки и высшего образования РК.

Прежде 140 баллов на ЕНТ набирал абитуриент из Павлодарской области в 2021 году, а в 2018 году – абитуриент из Алматы.