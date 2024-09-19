АБИИ и Миннацэкономики разработают инвестиционный план на три года
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Заместитель Премьер-Министра – министр национальной экономики РК Нурлан Байбазаров провел встречу с членами делегации Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) во главе с вице-президентом Константином Лимитовским, передаёт BaigeNews.
В ходе диалога гости были проинформированы о текущей макроэкономической ситуации в нашей стране, проводимой работе по улучшению инвестиционного климата, новых программах и проектах в сфере инфраструктуры и обрабатывающей промышленности.
Учитывая специфику деятельности банка, особое внимание было уделено инициативам Правительства, направленным на модернизацию и строительство транспортной, энергетической, водной и социальной инфраструктуры в Казахстане.
"Мы высоко оцениваем перспективы дальнейшего сотрудничества с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Хотел бы подчеркнуть, что Казахстан вступает в новый инвестиционный цикл и сегодня представляет ряд крупных проектов, которые интересны с точки зрения инвестиций как международным финансовым институтам, так и частным инвесторам",— сказал вице-премьер.
В свою очередь Константин Лимитовский отметил, что Казахстан, как один из учредителей АБИИ, сыграл значительную роль в создании и развитии банка. Признавая огромный потенциал для расширения сотрудничества, АБИИ готов внести свой вклад в успешную реализацию Национального плана развития Казахстана, а также поддержать его стремление к декарбонизации для достижения углеродной нейтральности к 2060 году.
В рамках встречи между АБИИ и Министерством национальной экономики РК подписана Декларация о намерении совместно разработать трехлетний инвестиционный план, который будет отражать секторы, области и проекты для возможного финансирования.
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