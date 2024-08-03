Абиба Абужакынова извинилась перед казахстанцами за поражение сборной на Олимпиаде

Член сборной Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова прокомментировала выступление в командных соревнованиях на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс- службу НОК РК.

"Мы впервые получили квоту в командных соревнованиях. Однако нам не удалось полностью укомплектовать состав, поэтому некоторым нашим спортсменам пришлось выступать не в своих весовых категориях, а в более тяжёлых. Тем не менее, я считаю, что мы добились хорошего результата, проявили смелость и желание, сделали все возможное. Жаль, что нам не удалось приблизиться к награде, но я верю, что на следующие Игры мы придем в полном составе и проявим себя. Я прошу прощения за то, что не смогла порадовать фанатов", — сказал Абиба.

Напомним, казахстанские дзюдоисты завершили своё выступление на Олимпиаде в Париже, уступив в 1/8 финала сборной Бразилии со счётом 4:2.