  • 7 Марта, 22:24
  • BAIGENEWS

Абиба Абужакынова завоевала "золото" Гран-при по дзюдо

Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

Сегодня, 21:39
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 21:39
Сегодня, 21:39
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Фото: НОК РК

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала победительницей турнира серии Гран-при в Линце (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов. 

В финале Абужакынова оказалась сильнее японки Сачиё Ёшино, победив со счётом 10-1.

На пути к финалу она прошла Мизуку Хараду (Япония), Жаклин Шпрингер (Австрия) и Эмбер Герсджес (Нидерланды). 

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