Абиба Абужакынова завоевала "золото" Гран-при по дзюдо
Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.
Сегодня, 21:39
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Сегодня, 21:39Сегодня, 21:39
144Фото: НОК РК
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала победительницей турнира серии Гран-при в Линце (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.
В финале Абужакынова оказалась сильнее японки Сачиё Ёшино, победив со счётом 10-1.
На пути к финалу она прошла Мизуку Хараду (Япония), Жаклин Шпрингер (Австрия) и Эмбер Герсджес (Нидерланды).