Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова стала победительницей турнира серии Гран-при в Линце (Австрия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Она стала лучшей в весовой категории до 48 килограммов.

В финале Абужакынова оказалась сильнее японки Сачиё Ёшино, победив со счётом 10-1.

На пути к финалу она прошла Мизуку Хараду (Япония), Жаклин Шпрингер (Австрия) и Эмбер Герсджес (Нидерланды).