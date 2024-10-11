Абиба Абужакынова завоевала "бронзу" в Grand Slam по дзюдо в ОАЭ

Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала третьей на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Она завоевала бронзовую медаль в категории до 48 килограммов.

В схватке за третье место Абужакынова досрочно выиграла у немки Сары Ишт.

Ранее сообщалось, что Казахстан стартовал с побед на турнире по дзюдо в ОАЭ. Дзюдоист из Казахстана Магжан Шамшадин одержал победу над Самариддином Кучкаровым из Узбекистана в четвертьфинале турнира серии Grand Slam в Абу-Даби.