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Абиба Абужакынова завоевала "бронзу" в Grand Slam по дзюдо в ОАЭ

Сегодня, 18:57
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 18:57
Сегодня, 18:57
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Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова стала третьей на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК. 

Она завоевала бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. 

В схватке за третье место Абужакынова досрочно выиграла у немки Сары Ишт. 

Ранее сообщалось, что Казахстан стартовал с побед на турнире по дзюдо в ОАЭ. Дзюдоист из Казахстана Магжан Шамшадин одержал победу над Самариддином Кучкаровым из Узбекистана в четвертьфинале турнира серии Grand Slam в Абу-Даби.

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