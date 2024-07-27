Абиба Абужакынова выиграла во втором раунде Олимпиады в Париже
Сегодня, 15:29
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Сегодня, 15:29Сегодня, 15:29
144Фото: Olympic.kz
Лидер женской команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова выиграла во втором раунде Олимпийских игр-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
За выход в 1/4 финала категории до 48 килограммов Абужакынова боролась против Чен-Хао Лин (Тайбэй). К Схватке завершилась буквально в самом начале. Абужакынова заработала "иппон", выиграв досрочно.
Соперница определится позже.
Ранее в первом раунде соревнований в весовой категории до 48 килограммов казахстанка встречалась с Широй Ришони, представляющей Израиль.