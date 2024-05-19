Абиба Абужакынова выиграла свою первую схватку в Абу-Даби

Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова, выступающая до 48 килограммов, выиграла свою первую схватку на чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби (ОАЭ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпмийского комитета.

Абужакынова начала турнир со второго раунда. Против нее на татами вышла Сила Ерсин из Турции.

Казахстанка выиграла в дополнительное время, заработав за прием "иппон". Следующей оппоненткой станет Маруса Стангар из Словении.

Ранее сообщалось о победе Елдоса Сметова над соперником из Южной Кореи.