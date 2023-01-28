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  • Абиба Абужакынова стала победительницей Гран-При Португалии по дзюдо
Prosports.kz Сегодня, 05:30
210
Сегодня, 05:30
210
Фото: Prosports.kz

Абиба Абужакынова стала победительницей Гран-При Португалии по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала золото на Гран-при в Алмаде (Португалия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.

В финале в весе 48 кг Абиба победила другую казахстанку Галию Тынбаеву. Женский казахстанский финал на соревнованиях такого уровня состоялся впервые в истории.

Отметим, Шира Ришони и Катарина Коста достают к копилку своей сборной бронзовые награды.

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#Казахстан #дзюдо #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:30
210
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