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Сегодня, 05:30
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210Фото: Prosports.kz
Абиба Абужакынова стала победительницей Гран-При Португалии по дзюдо
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова завоевала золото на Гран-при в Алмаде (Португалия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Prosports.kz.
В финале в весе 48 кг Абиба победила другую казахстанку Галию Тынбаеву. Женский казахстанский финал на соревнованиях такого уровня состоялся впервые в истории.
Отметим, Шира Ришони и Катарина Коста достают к копилку своей сборной бронзовые награды.
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