Абиба Абужакынова пробилась в полуфинал чемпионата в ОАЭ

Казахстанка Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

Она успешно выступает на мировом первенстве в категории до 48 килограммов.

В 1/4 финала ей противостояла Наташа Феррейра из Бразилии. Абужакынова выиграла досрочно, и теперь будет биться за выход в финал. Соперница определится позже.

Ранее казахстанка одолела Силу Ерсин из Турции.