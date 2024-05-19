Абиба Абужакынова пробилась в полуфинал чемпионата в ОАЭ
Вчера, 16:15
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Вчера, 16:15Вчера, 16:15
530Фото: olympic.kz
Казахстанка Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
Она успешно выступает на мировом первенстве в категории до 48 килограммов.
В 1/4 финала ей противостояла Наташа Феррейра из Бразилии. Абужакынова выиграла досрочно, и теперь будет биться за выход в финал. Соперница определится позже.
Ранее казахстанка одолела Силу Ерсин из Турции.