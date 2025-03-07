Абиба Абужакынова поборется за "золото" Гран-при по дзюдо
Её соперницей будет спортсменка из Японии.
Сегодня, 19:27
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Сегодня, 19:27Сегодня, 19:27
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В Линце (Австрия) стартовал крупный турнир по дзюдо серии Гран-при. Казахстанка Абиба Абужакынова пробилась в финал, передаёт BaigeNews.kz.
Абиба успешно выступает в весовой категории до 48 килограммов. Она начала турнир со второго раунда. В первой схватке выиграла у японки Мизуки Харады. В четвертьфинале оказалась сильнее Жаклин Шпрингер из Австрии.
В 1/2 финала Абужакынова одержала победу над Эмбер Герсджес из Нидерландов.
В решающем раунде ей будет противостоять Сачиё Ёшино (Япония).