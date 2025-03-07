В Линце (Австрия) стартовал крупный турнир по дзюдо серии Гран-при. Казахстанка Абиба Абужакынова пробилась в финал, передаёт BaigeNews.kz.

Абиба успешно выступает в весовой категории до 48 килограммов. Она начала турнир со второго раунда. В первой схватке выиграла у японки Мизуки Харады. В четвертьфинале оказалась сильнее Жаклин Шпрингер из Австрии.

В 1/2 финала Абужакынова одержала победу над Эмбер Герсджес из Нидерландов.

В решающем раунде ей будет противостоять Сачиё Ёшино (Япония).