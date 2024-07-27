  • 27 Июля, 20:00
  • BAIGENEWS

Абиба Абужакынова поборется за "бронзу" Олимпийских игр

Сегодня, 19:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Olympic.kz Сегодня, 19:19
Сегодня, 19:19
90
Фото: Olympic.kz

Представительница команды Казахстана по дзюдо Абиба Абужакынова одержала победу в утешительном раунде на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Абужакынова оказалась сильнее Габриэллы Нарваес из Парагвая. Абиба выиграла досрочно, успешно сделав удержание. Эта победа позволила казахстанке пробиться в финальный блок соревнований в весовой категории до 48 килограммов, где у нее будет возможность побороться за бронзовую медаль.

Добавим, что позже на татами выйдет Елдос Сметов (до 60 килограммов). Он будет биться за выход в финал против испанца Франсиско Гарригоса.

Самое читаемое

Наверх