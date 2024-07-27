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Абиба Абужакынова не смогла завоевать "бронзу" в Париже

Сегодня, 20:55
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НОК РК Сегодня, 20:55
Сегодня, 20:55
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Фото: НОК РК

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова не смогла завоевать бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В схватке за третье место в весовой категории до 48 килограммов Абужакынова встретилась с Тарой Бабулфат из Швеции. Соперница оказалась сильнее, выиграв досрочно встречу и завоевав "бронзу". 

Казахстанка в свою очередь завершила выступление на своей первой Олимпиаде без награды.

Ранее в первом раунде соревнований в весовой категории до 48 килограммов казахстанка встречалась с Широй Ришони, представляющей Израиль. Затем выиграла во втором раунде Олимпийских игр-2024, сразившись против Чен-Хао Лин (Тайбэй), затем потерпела поражение в четвертьфиналае от Лауры Абелинда из Испании. В утешительном раунде казахстанка одержала победу над Габриэллой Нарваес из Парагвая.

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