Абиба Абужакынова не смогла выйти в полуфинал Олимпиады

Казахстанка Абиба Абужакынова потерпела поражение в 1/4 финала весовой категории до 48 килограммов. Она не смогла выйти в полуфинал Олимпиады-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК

Спортсменка в этом раунде встретилась с Лаурой Абелиндой из Испании.

Соперницы провели напряженную схватку. В основное время никому не удалось заработать баллы. Во время Golden Score (дополнительное время) испанка заработала "иппон", выиграв встречу.

Абужакынова продолжит выступление в утешительном раунде. В случае успеха она поборется за "бронзу".

Ранее в первом раунде соревнований в весовой категории до 48 килограммов казахстанка встречалась с Широй Ришони, представляющей Израиль. Затем выиграла во втором раунде Олимпийских игр-2024, сразившись против Чен-Хао Лин (Тайбэй).