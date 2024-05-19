Абиба Абужакынова досрочно уступила в полуфинале и поборется за бронзу в ОАЭ

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.

В схватке за выход в финал она встретилась с Баасанху Бавуудорж из Монголии. Соперница выиграла досрочно.

Абужакынова теперь поборется за бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. Ее соперницей будет Тугче Бедер (Турция).

Добавим, что также сегодня в схватке за третье место выступит Елдос Сметов (до 60 килограммов).