Абиба Абужакынова досрочно уступила в полуфинале и поборется за бронзу в ОАЭ
Вчера, 18:36
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Вчера, 18:36Вчера, 18:36
426Фото: olympic.kz
Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова потерпела поражение в полуфинале чемпионата мира по дзюдо в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета РК.
В схватке за выход в финал она встретилась с Баасанху Бавуудорж из Монголии. Соперница выиграла досрочно.
Абужакынова теперь поборется за бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. Ее соперницей будет Тугче Бедер (Турция).
Добавим, что также сегодня в схватке за третье место выступит Елдос Сметов (до 60 килограммов).