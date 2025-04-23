Депутат Мажилиса Мурат Абенов выступил с резким заявлением по факту кибербуллинга в отношении ребенка, чье изображение было использовано блогером без разрешения, передает корреспондент BaigeNews.kz.



По словам парламентария, подобные случаи и стали основанием для принятия Закона об онлайн-платформах.

"У нас в первую очередь страдают дети. Информация о них часто оказывается вне контроля, особенно в соцсетях", - отметил Абенов.

Он напомнил, что статья 145 Гражданского кодекса запрещает использовать изображение любого человека без его согласия, а Конституция гарантирует право на личную жизнь - тем более несовершеннолетним.

"В законе об онлайн-платформах прямо указано: изображение ребенка нельзя использовать без согласия родителей. Это первое нарушение. Второе - в ситуации с этим блогером налицо признаки кибербуллинга, который по закону является противоправным контентом и должен быть удален в течение 24 часов", - подчеркнул он.

По мнению депутата, одних штрафов недостаточно. Он призвал Минпросвещения, МВД, Минцифры и прокуратуру обратиться к платформам TikTok и Instagram с требованием удалить не только ролики, но и заблокировать аккаунты блогеров, допустивших подобное.

"Блогеры боятся не штрафов, а потери подписчиков. Их самое чувствительное место - это аккаунт. Поэтому если контент не удаляется, нужно ставить вопрос о блокировке платформы на территории Казахстана. Статья 9 закона об онлайн-платформах позволяет это", - добавил Абенов.

Он также подчеркнул необходимость взыскивать с виновных не только моральный, но и материальный ущерб.



"Лечение ребенка, перевод в другую школу, работа с психологами - всё это требует реальных средств. Ответственность несут и блогер, и компания, которая разместила рекламу с участием ребенка", - сказал парламентарий.



Кроме того, депутат предложил инициировать юридическую ответственность для комментаторов, оставляющих оскорбительные сообщения под видео.

"Мы должны запросить у платформ данные об авторах комментариев и привлечь их к ответственности. Безнаказанности быть не должно", - сказал он.

Абенов призвал Генеральную прокуратуру, омбудсменов по правам детей и суды активно использовать уже принятый закон.

"Хватит молчать. Пора создать первый прецедент. Если не защитим ребенка сейчас - завтра может пострадать чей-то другой сын или дочь", - заявил депутат.

Ранее в соцсетях бурно обсуждался случай, когда блогер использовала в своём контенте школьника без разрешения родителей. Видео с участием ребёнка, дополненное нецензурной лексикой, стало вирусным, после чего мальчика начали травить в интернете и в школе.