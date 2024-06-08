Абдоминальный хирург из Шымкента создает удивительные ретро-велосипеды

Парк Металлургов в Шымкенте известен горожанам не только как один из самых зеленых и уютных скверов города, но и тем, что только там можно устроить прогулку на весьма необычных велосипедах. Раушан Халметов по специальности абдоминальный хирург. Мужчина несколько лет работал в стенах больницы, но признается, что в душе всегда мечтал создавать и творить. С самого детства у Раушана был интерес к автомобилям и велосипедам, и он решил создать новый вид транспорта - абсолютно безопасный и напоминающий старые машинки из черно-белых фильмов в виде велосипедов. Корреспондент BaigeNews.kz встретился с изобретателем.

Раушан Халметов рассказывает, что заканчивал Ташкентский мединститут. По специальности работал около 6-7-ми лет, затем занялся фарм-бизнесом. Однако собирать именно веломобили, машинки и вообще все, что связано с конструированием на "педальной тяге", или "мускульной тяге" начал еще в детстве.

"Причем собирали мы их с моими братьями. Веломобили у нас были разные. Первые шли без корпуса, просто на подшипниках, потом в корпусе, колеса были на подшипниках, на больших таких. Скажу честно, они были такие дремучие, здоровые, немножко неудобные, и даже шумные. Потом вместо колес на подшипники стали ставить колеса от детских колясок. Я всю жизнь увлекался сбором таких разных моделей транспорта. Затем стали делать уже более продвинутые модели", - рассказывает наш герой.

Велосипеды, которые со стороны напоминают кареты или ретро-машинки стоят в самом центре парка и вызывают немалый интерес у посетителей. По словам 55-летнего конструктора главная цель его работы приобщить людей к спортивному образу жизни. По мнению Раушана, пересев на велосипеды в городе станет меньше пробок, к тому же в Шымкенте давно появились велодорожки, а значит можно не выезжать на автомобильные дороги общественного пользования.

Еще один плюс в "ретро-велосипедах" - они очень вместительные, и устраивать прогулки можно всей семьей. Есть и отдельный прицеп для детей. Безопасно на них и кататься в парках, так как массивные велики не развивают больших скоростей, а педали крутят на переднем сидении сразу два велосипедиста.

"Не давала мне покоя мысль собрать интересный велосипед. Но, чтобы удобства на нем были как на автомобиле. То есть объединить простоту, удобство. Братья уже отошли от конструирования, а у меня эта идея так и осталась в сердце. И впервые я сделал именно "веломобиль". Кстати, собрал его не так уж и давно, наверное, лет пять назад. Но до этого я собирал тандем-двухместный велосипед. Потом к нему делал всякие прицепы. То есть эта идея тянулась, и потом уже собрал крытый веломобиль. И опять же основная идея была, что он должен быть из простых обычных велосипедных запчастей, которые есть у нас в продаже на базаре, в магазинах, везде. То есть оригинальной должна быть только сама конструкция, а все колеса и комплектующие это все обычные обыкновенные запчасти для велосипедов", - говорит Раушан Юсупалиевич.

Такой вид транспорта не только не вредит экологии, потому, что он не требует замены масла, и его не нужно заправлять бензином. Все запчасти есть в продаже, а прочности может позавидовать любой внедорожник. Воодушевила на создание такого велосипеда Раушана Халметова, служба в армии.

"Служил я в Советской армии в ГСВГ (Группа советских войск в Германии), был танкистом. И одно из главных, что я запомнил - вся армейская техника очень простая, надежная, долговечная, она легкая в эксплуатации. Это все я решил вложить в свои веломобили. Максимально просто и недорого в плане бюджета. У меня есть разные направления, на которые я разделяю свои веломобили. Первое направление - это веломобили как индивидуальный городской вид транспорта. Второе - парковый прокат веломобилей. И третье - это для людей с ограниченными возможностями. Допустим в направлении "городские"-конструкции должны быть максимально узкие. Потому что по правилам дорожного движения в Казахстане велосипедист имеет право ехать по дорогам общего пользования. Правая крайняя полоса и метр от бордюров. Поэтому велосипеды не должны быть широкие. Ну, максимум восемь сантиметров, чтобы ты в потоке не препятствовал движению. И опять же, согласно ПДД, ты имеешь право ехать по дорогам общего пользования и плюс по велодорожкам", - разъясняет Халметов.

Покататься можно и в компании друзей, примечательно волноваться, за то, что транспорт может не выдержать большое количество людей не стоит. Поломать такой ретромобиль крайне сложно, ведь сделан он из прочных материалов.

"Парковый прокат веломобилей –они не только максимально простые в использовании, но еще и антивандальные. Сделаны из запчастей и вещей, которые сложно поломать. Максимально надежные и скорость у них маленькая, всего шесть семь километров в час по парку. Ну и, конечно, удобный, чтобы могло сразу несколько человек покататься. Для семейного отдыха они идеальные. Мама и папа сидят спереди и крутят педали у них сзади прицеплен, прицеп небольшой (вело-карета) там дети до семи восьми лет могут располагаться. Также я делаю веломобили для граждан с особыми нуждами, это уже индивидуальное конструирование и для каждого обратившегося, веломобиль собирается отдельно. Это самое сложное и самое интересное направление. И смело можно отметить, что пока абсолютно неразвитое", - делится герой материала.

Цена за велопрогулку символическая чуть больше 500-тенге. А маршрут для велосипедиста уже составлен, и "крутить педали" нужно смотря на специальные знаки, которые развешаны по парковой зоне.

"Еще раз отмечу, что детище - это семейный досуг, объединение семьи. У меня есть вид транспорта и для детей, от 8-ми лет и старше, которые сами могут покататься. Получается папа, мама, за рулем и допустим, младшие дети сидят в велокарете, а чада постарше едут следом, и семья двумя машинками катаются по парку. Это еще и замечательный обучающий аспект. Они у нас катаются по парку, по типу "не там, где хотят", а именно по проложенному маршруту. Причем маршрут обозначен дорожными знаками. И по ходу движения изучают таблички, которые встречаются на автодорогах ежедневно. Чтобы люди могли кататься на веломобилях я специально ходил в акимат и получил официальное разрешение, в других парках, к сожалению, пока такие "велопрогулки" на ретро-веломобилях недоступны. Зато все желающие могут заглянуть в Металлургов и сделать интересные снимки и хорошо провести досуг", - с улыбкой говорит мужчина.

Раушан Халметов поделился, что в разработке еще один новый вид велотранспорта.

"Модель будет двухместной, это городской веломобиль. В съемном корпусе. То есть можно без корпуса кататься, а можно корпус поставить. Он сверху одевается просто как рубашка, и можно кататься. На любую погоду так сказать", - завершает рассказ медик-конструктор.

Любопытно, что конструктор долгое время искал единомышленников по всему Казахстану, однако тех, кто создает, конструирует или хотя бы увлекается разработками веломобилей в стране практически нет. Наш герой надеется, что его хобби воодушевит и других создавать интересные и полезные транспортные средства.

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