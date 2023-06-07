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Акорда Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18
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Фото: Акорда

Абай Алтай назначен заместителем управделами президента

Назначен новый заместитель управляющего делами президента нашей страны. Им стал Абай Алтай.

Ранее эту должность занимала Маржан Акимжанова

"Распоряжением главы государства Алтай Абай назначен заместителем Управляющего делами президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

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Сегодня, 12:18
872
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