"Абаевские чтения" прошли в Пекине

В Пекине отметили "День Абая" – день великого мыслителя, поэта и основоположника современной казахской литературы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своей приветственной речи Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев отметил историческую роль Абая Кунанбаева для казахского народа как важное культурное наследие и назидание будущим поколениям. Участники смогли ознакомиться с философией Абая через его произведения.

Заместитель директора Департамента стран Центральной Азии и Европы Министерства иностранных дел КНР Лю Цзянпин в своём выступлении отметил, что в сентябре 2013 года, выступая с речью в Назарбаев Университете, Председатель КНР Си Цзиньпин процитировал классические строки стихотворения Абая: "Мир – безбрежный океан, время – неутихающий ветер, первые волны – старшие братья, последующие – младшие. Такой извечный порядок, и у каждого свой черёд".

Участники мероприятия читали стихи Абая на казахском и китайском языках, а артисты Пекинского оркестра народных инструментов исполнили песни Абая в сопровождении казахских и китайских национальных музыкальных инструментов. На концерте также выступили известный в Китае певец Арай Айдархан и казахстанская эстрадная певица Рухия Байдукенова, обладательница гран-при международного конкурса "Славянский базар 2021".

Ежегодные "Абаевские чтения" стали доброй традицией в Пекине среди любителей литературы, искусства и художественного слова.

В мероприятии приняли участие главы дипломатических миссий, аккредитованных в КНР, представители государственных органов, академической и творческой интеллигенции Китая, граждане КНР казахской национальности, а также журналисты казахстанских и китайских СМИ.