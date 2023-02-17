"А дальше жизнь". Первая выставка об онкозаболеваниях открылась в Астане

Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Первая художественная выставка об историях борьбы с онкозаболеваниями открылась в столице. Организатором проекта стал благотворительный фонд Seniminmen, передаёт BaigeNews.kz.

Выставка приурочена ко Всемирному дню борьбы с онкологией и Международному дню борьбы с детским раком.

"Весь февраль в принципе посвящён профилактике онкологии. Мы хотели заявить о себе как о благотворительном фонде. Наша основная задача - забота о ментальном здоровье, дестигматизация онкологии. Поэтому мы решили провести такую выставку. Многим людям страх онкологии мешает идти на обследования, делать чекапы, которые доступны в Казахстане. Но если человек идёт на диагностику, следит за своим здоровьем, в любом случае, шансов на излечение больше. А многие обращаются к онкологам уже на третьей или четвертой стадии. Поэтому диагностика - это первая наша цель", - рассказала психотерапевт с более чем 15-летним стажем работы, онкопсихолог, основательница фонда Seniminmen Динара Кусаинова.

На выставке представлены работы известных казахстанских художников и фотографов. Одна из них - Бахыт Бубиканова, которая сама пережила рак и чувственно передала свой опыт. Художница создала инсталляцию в виде арки и шлагбаума.

"Это как барьер, который вы не можете преодолеть или вам страшно его преодолевать. Это метафора о том, как вы узнаете про рак, что тоже становится барьером для вашей дальнейшей жизни. Арка символизирует божественное происхождение человека. Она показывает, что человек свободен и может всё преодолеть, нужно только перейти через этот барьер", - объяснила куратор выставки Оля Веселова.

Выставка поделена на три основные составляющие: тело, эмоции и личность. Ощущение телесности передают работы художницы Аружан Жумабек, которая исследует тело и влияние эмоций на него.

"Когда мне куратор объявила лейтмотив сегодняшней выставки, я поняла, что вопрос, который я изучаю в своём искусстве, очень хорошо соединяется с темой дестигматизации больных раком. В творчестве в течение последних пяти лет я изучаю принятие своего тела. Мне нравится препарировать части тела, деформировать и смотреть на них со стороны", - поделилась она.

Художница представила графические работы и инсталляцию - женское тело на хирургическом столе.

"Я выставила женское тело с неявными следами от шрамов, и из них, как из пор, выходят красные нити. Это у меня из детских воспоминаний. Когда я болела, бабушка мазала на меня животный жир и обматывала. До сих пор для меня это самый действенный способ вылечиться. Затем она рассказывала, что когда лечишься таким способом, из твоих пор выходят, как змеи, твои болезни, все токсины. И это воспоминание очень сильно отпечаталось в моей голове", - рассказала Аружан Жумабек.

Ещё один художник, работы которого представлены на выставке - Асхат Ахмедияров. Три года назад он пережил операцию. Перед процедурой его охватила паника, все внутренние страхи были гиперболизированы. После пережитого он создал серию коллажей из медицинского атласа.

Также на выставке представлена инсталляция Георгия Трякина-Бухарова "Ампутации ноги".

По словам куратора мероприятия Оли Веселовой, если работа Георгия представлена в искажённом и изуродованном смысле, то изображения пары Бахыт Бубекановой больше про красоту человеческого тела.

Фотограф Олег Зоев, в свою очередь, запечатлел документальную историю героинь, которым пришлось столкнуться с онкологией.

"Мы постарались через фотографии рассказать о личной жизни, увлечениях наших героинь. Несмотря на диагноз, мы видим, что каждая склоняется к своим хобби и интересам, перестала откладывать какие-то поездки в долгий ящик. Люди очень разные, с разными историями, по-разному восприняли свой диагноз. Но я хотел показать, что это такие же люди, которые живут также, возможно даже те, кто не болеет раком, больше себя ограничивают, чем героини этого проекта", - рассказал фотограф.

Заканчивает выставку картина художницы Молдир Сагындыковой под названием "Танец", которая подразумевает воспевание жизни. По словам куратора выставки, посмотрев на эту картину, люди уходят с ощущением радости жизни.

Жительница столицы Ыржан Бильгибаева впервые посетила такую выставку. Она поделилась своими впечатлениями о работах казахстанских художников.

"Сначала я увидела просто картины, но когда прочитала текст, пережила их опыт, будто всё прошло через меня. Мы все в таком возрасте, когда у нас много болячек, и действительно эти картины раскрываются по-другому. Потому что эти люди прошли через болезнь и вернулись к жизни. Это очень важно, потому что эти людям открывается другая сторона жизни, более глубокая, чем раньше", - сказала она.

По данным КазНИИ онкологии и радиологии, наиболее распространёнными видами заболеваний у обоих полов являются рак молочной железы, лёгких и бронхов, колоректальный рак, злокачественные новообразования желудка, шейки матки, пищевода, простаты, почки, яичника, поджелудочной железы, эндометрия и печени.



Фото Артёма Чурсинова.