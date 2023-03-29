"А чем вам не нравится Amanat?" - Кошанов о победе правящей партии на выборах

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов прокомментировал победу партии Amanat на выборах и её доминирующее положение в парламенте, передает BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались, нужно ли было проводить выборы, если партия Amanat снова в большинстве, а независимые кандидаты недовольны.

"А чем вам не нравится Amanat? Народу нравится, народ проголосовал. Я считаю, это были честные, открытые выборы. И то, что Amanat получил 53,9 процентов - действительно заслуженная победа, я считаю. Я лично со своими однопартийцами ездил по регионам, вплоть до глубинок. Практически с каждым трудовым коллективом встречались. Я лично почувствовал поддержку. 53,9 процентов - наша заслуженная победа. Что касается недовольных. Я не могу вам сказать. Я всего лишь председатель партии Amanat. И, конечно, проигравшие всегда будут недовольны. Я не думаю, что там большой какой-то ажиотаж везде. Где-то возможно проигравшие пишут, возмущаются. Когда одномандатные всегда этот процесс был. Вы знаете", - ответил он на вопрос.