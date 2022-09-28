994 АЗС начали практическое применение системы учета реализации дизтоплива

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Минэнерго Казахстана проинформировало, как работает информационная система учета реализации дизельного топлива на АЗС, передаёт BaigeNews.kz.

Как известно, 15 сентября на базе информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов (СУНП) был запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам (230-260 тенге за литр в зависимости от региона).

"Со дня запуска информационной системы АО "НИТ" согласно поступившим заявлениям предоставил логины и пароли для 2307 автозаправочных станций страны (АЗС), из них 994 АЗС начали практическое применение, то есть "выполнили вход" в качестве пользователей, и в целом по стране через систему АЗС провели 132 994 продаж", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщается, предъявляемые документы водителей при отпуске дизельного топлива проходят проверку в базе данных Министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро. После покупки одновременно владельцу авто и лицам, имеющимся в страховом полисе, поступает сообщение с короткого номера 1414 с информацией об объеме покупки топлива и остатке лимита с присвоением уникального кода, по которому можно будет в дальнейшем отследить весь процесс покупки.

"С момента запуска системы были выявлены правонарушения, связанные с отсутствием оснащения у АЗС контрольными приборами учета для подключения к системе, отсутствие у транспортных средств соответствующего разрешения для переоборудования, также были зафиксированы неправомерные действия с попыткой заправить транспорт, предъявляя документы, принадлежащие другому транспортному средству", - рассказали в Минэнерго.

В настоящее время прорабатываются меры путем наложения административного штрафа, либо приостановка выдачи лимитов на определенный срок. Помимо этого, для минимизации подобных случаев начата проработка вопроса по введению контроля автомобилей в зоне АЗС при помощи системы видеофиксации, считывающей автомобильные номера.