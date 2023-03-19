99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области

Специально для неё организовали выездное голосование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Куляш Жакуповна - счастливая мать, бабушка и прабабушка. Она родилась в 1924 году в Абралинском районе. С 1942 по 1981 годы работала бухгалтером, главным бухгалтером и управляющей отделения банка Абайского района.

Награждена юбилейными медалями "Отличник государственного банка СССР", "Еңбек Ерлік", "Ветеран труда", юбилейными медалями по случаю годовщин Победы в ВОВ.

У Куляш Жакуповны есть 3 внука и 11 правнуков.