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  • 99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области
99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области Сегодня, 19:53
223
Сегодня, 19:53
223

99-летняя ветеран тыла проголосовала на выборах в Абайской области

Специально для неё организовали выездное голосование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Куляш Жакуповна - счастливая мать, бабушка и прабабушка. Она родилась в 1924 году в Абралинском районе. С 1942 по 1981 годы работала бухгалтером, главным бухгалтером и управляющей отделения банка Абайского района.

Награждена юбилейными медалями "Отличник государственного банка СССР", "Еңбек Ерлік", "Ветеран труда", юбилейными медалями по случаю годовщин Победы в ВОВ.

У Куляш Жакуповны есть 3 внука и 11 правнуков.

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#ветеран #Голосование
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:53
223
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