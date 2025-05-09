Через полгода Ивану Шевцову исполнится 100 лет. В свои почтенные годы он живёт один в собственной квартире, отказывается от помощи по дому, регулярно выезжает в санатории и даже подыскивает себе невесту. Его бессменный лозунг "Движение – это жизнь", а любимая пословица - "Под лежачий камень вода не течёт". С участником войны поговорил корреспондент BaigeNews.kz.

Стальной характер!

Кузнец, электрик! Иван Шевцов всю жизнь работал с металлом. И, вероятно, перенял лучшие качества этого материала - стойкость, прочность и гибкость.

99-летний мужчина поражает всех своей любовью к жизни и здравомыслием. Его воспоминания, рассказы - это не просто поток мыслей, это осознанное донесение интересной информации. Поэтапное и хронологическое.

Иван Романович родился 20 января 1926 года в Алтайском крае. Правда, в документах записана другая дата рождения - 1 октября. Поэтому долгожитель отмечает именины дважды в год.

В 5 лет он потерял отца, а в шесть уже пошёл работать в колхоз. В 14 лет хорошо сложённого парня взяли на работу в кузницу, где важны были такие качества, как сила и выносливость. Он стал молотобоем. Ковал металл.

"Мне было 14 лет. Я был не высокого роста. Старшие товарищи подставили под ноги табуретку, небольшой постамент, чтобы было удобнее бить молотом. Иначе я не доставал", - улыбаясь, вспоминает начало своего трудового пути Иван Романович.

Затем был работа в коммуне имени Ленина, а когда исполнилось18 лет, его призвали на фронт. Уходил из родного села Антоновка, что в предгорьях Алтайских гор.

На первых порах он проходил военную службу в городе Барнаул, где обучался снайперскому мастерству в специальной школе. А затем отправился на передовую - освобождать Западные территории. За боевые заслуги его наградили орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью "За добросовестный труд".

Техника дошла!

Иван Романович в силу юного возраста пошёл на фронт на исходе войны, в то время, когда Красной Армии удалось добиться коренного перелома в сражениях с нацистской Германией. Его боевой задачей было освобождать западные территории страны и Восточной Европы. Вместе с сослуживцами он освобождал Польшу и Чехословакию.

"Долг родине я отдавал на последних этапах боевых сражений. Тогда военная техника уже поднялась на высокий уровень. А в первое время артиллерийские снаряды и орудия возили на лошадях. Например, упряжка из четырёх или шести лошадей везла пушку. В 1941 году забрали на фронт моего зятя. И что вы думаете, пока они ехали на передовую, привезли пушку на лошадях, немцы-то их на машинах разгромили. Он остался без руки. А я воевал позже. Помню, нас всех собрали во Львове. Я был в звании сержанта, мне дали в сопровождение три-четыре человека. И мы повезли военный груз в Польшу", - вспоминает события 80-летней давности Иван Романович.

Иван Романович помнит и редкие моменты общения с маршалами. Однажды, перед решающим наступлением советские войска получили поддержку от маршала Павла Рыбалко, имя которого связано с историей славных побед в Великой Отечественной войне.

"Он выступил перед солдатами с простыми и вдохновляющими словами, вселив уверенность в победу. Маршал говорил: 'Нам нечего бояться немцев. Пусть они нас боятся!'" - делится впечатлениями Иван Шевцов.

После этого важного для каждого солдата напутствия началось решительное наступление.

Маршал Гергий Жуков также вселял в бойцов победный дух, даже на расстоянии.

"Слухи о победах советской армии быстро распространялись по фронту и поднимали мораль солдат. Особенно вдохновляли вести о маршале Жукове - его прибытие на участок фронта всегда предвещало прорыв. Когда мы слышали о Жукове, нам казалось, что он наведёт порядок и здесь" - говорит ветеран.

Иван Романович подавал большие надежды, поэтому его направили на курсы в Рижское пехотное училище, которое в те годы дислоцировалось в башкирском городе Стерлитамак. За три с половиной года отсюда выпустилось почти 4 тысячи офицеров. Именно там, идя с курсантами по плацу на обед, он узнал о долгожданной победе!

Мирное время

После демобилизации Иван Романович вернулся в родной Алтайский край в 1947 году. Вернулся и начал трудиться простым работником. Со временем он прошёл обучение и стал заместителем председателя по животноводству. Эти послевоенные годы были полны трудностей: за состояние скота он отвечал лично, и любой падёж мог привести к серьёзным последствиям. Однажды ему пришлось спасать овец от непогоды - он собрал их вместе, и при поддержке местных жителей, которые согревали и укрывали от холода барашек прямо в домах, смог спасти стадо.

А в это время друзья из Усть-Каменогорска регулярно высылали ему сообщения и звали приехать в Казахстан. Они обещали, что найдут ему работу.

Сначала он устроился электромонтажником, затем прошёл обучение и стал мастером.

"Ко мне обратился начальник цеха и спрашивает, кем я был, кем работал, а я отвечаю, что руководителям колхоза был. А позже рассказал, что и кузнецом в юности. Это его и зацепило, мне предложили продолжить работать с металлом. Я согласился. В 1963 году я переехал в Семипалатинск", - рассказывает ветеран войны.

Иван Романович обосновался в Семипалатинске, где встретил свою будущую супругу и занял должность начальника участка в компании "Казэлектромонтаж". За свою трудовую деятельность он был награждён орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.

Фото регионального командования "Восток".

Сейчас ему 99 лет, и он считает секретом своего долголетия правильное отношение к жизни и дисциплину.

"Дисциплина помогла мне выжить на фронте и продолжает поддерживать меня сейчас" - говорит Иван Романович.

Утро участника войны начинается с зарядки. И так изо в день, из года в год.

"Я не могу без зарядки. Утром поднимаюсь и в первую очередь делаю гимнастику и разгоняю кровь. Проминаю каждый палец, разминаю каждый сустав. Затем ладони, после прохожусь по голове, массирую и растираю. И так каждую часть тела. Ничего не забываю. Много хожу. Люблю наблюдать за птицами. Стараюсь всегда быть активным. Я просто не даю себе много лежать! - рассказал Иван Романович. - Под лежачий камень вода не течёт!" Слышали такую пословицу? Вот так и во всех сферах жизни. Нужно двигаться больше. В этом и заключается главный секрет счастливой и здоровой жизни".

Семь лет назад скончалась супруга Ивана Романовича. Родные разъехались, внуки тоже. Самые близкие родственники живут в Усть-Каменогорске.

Сейчас ветеран войны и труда проживает в собственной трёхкомнатной квартире. Причём один. К нему почти каждый день приходит социальный работник. Но долгожитель не разрешает сотруднице управления соцзащиты выполнять много домашней работы. Делает её сам. Говорит, что стало тоскливо, что человеку нужен человек, поэтому не прочь снова связать себя узами брака.