Петропавловск всколыхнула история, которая в считанные часы разлетелась по соцсетям. За несколько недель до 80-летия Великой Победы в городе пострадал 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Макиенко, передаёт BaigeNews.kz.

Пожилой мужчина, переживший тяготы войны, оказался сбит с ног прямо возле сквера. По словам очевидцев, с ним столкнулась школьница, которая, не остановившись, быстро скрылась с места происшествия. Ветеран получил перелом ноги и был срочно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу. Сейчас за его здоровье борются врачи, а жители города следят за новостями и надеются на его скорейшее выздоровление.

"Макиенко В. В. госпитализирован в отделение травматологии Многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи. После проведенного медицинского осмотра и обследования выставлен диагноз: перелом костей таза без смещения. Состояние средней степени тяжести. Показаний для хирургического лечения на момент госпитализации- нет, лечение будет продолжено в стационаре для контроля динамики состояния", - говорится в сообщении.

Полиция оперативно отреагировала: с помощью камер видеонаблюдения личность девочки удалось установить. Обстоятельства происшествия уточняются, однако сам факт произошедшего вызвал резонанс в обществе. Многие комментаторы в сети призывают проявить не только сострадание, но и уважение к старшему поколению, которое подарило стране мирное небо.

Пока врачи делают всё возможное для восстановления Василия Васильевича, горожане объединяются в поддержке ветерана, вспоминая его подвиг и надеясь, что на День Победы он всё же встретит своих родных и близких на ногах - как настоящий герой.

Ранее мы сообщали, что на 100-м году жизни скончался ветеран ВОВ.