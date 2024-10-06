97-процентную явку на референдуме показали жители села в Алматинской области

В селе Улькен 97% избирателей приняли участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане, проявив высокую активность, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Алматинской области.

На избирательном участке №332 в Улькенском сельском округе в день голосования отмечалась значительная активность. Из 1096 зарегистрированных избирателей 1066 пришли проголосовать, что составляет 97% от общего числа голосующих. Это свидетельствует о высоком уровне гражданской активности среди жителей села.

С утра жители начали стекаться на избирательный участок. Одна из участников голосования, индивидуальный предприниматель Рахима Каирбекова, поделилась своими мыслями о значении референдума:

"Сегодняшний референдум — это важный шаг, который напрямую влияет на будущее страны. Люди должны понимать, что они могут сами принимать решения о своем будущем. Каждым голосом мы вносим свой вклад в развитие государства. Мой гражданский долг подвиг меня на сегодняшний выбор, — отметила она.

Отмечается, что активность наблюдалась не только в этом селе, но и по всему району. Все 77 избирательных участков в Жамбылском районе также активно работали, избиратели непрерывно приходили голосовать.

Напомним, сегодня проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС на территории Казахстана. Свои голоса на референдуме отдали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Олжас Бектенов.

После голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов. Также своим правом голоса воспользовались акимы Алматы и Астаны.а также главы министерств.

К слову, самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 07:00 местного времени (03:00 времени Астаны).

К этому часу избирательный участки в Казахстане уже завершили свою работу, начался подсчёт голосов. Явка на референдуме по строительству АЭС в Казахстане составила 63,87%