  • 6 Апреля, 10:54
  • BAIGENEWS

97-летнюю жительницу спасли в Акмолинской области

Спасатели обнаружили женщину лежащей на полу.

Сегодня, 09:45
АВТОР
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culture.ru Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: culture.ru

В городе Атбасар Акмолинской области социальный работник обратилась за помощью к спасателям после того, как её 97-летняя подопечная долгое время не открывала дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь с помощью шанцевых инструментов и обнаружили лежащую на полу женщину. Бабушку передали сотрудникам скорой помощи", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует не оставлять без присмотра пожилых людей.

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