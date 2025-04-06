97-летнюю жительницу спасли в Акмолинской области
Спасатели обнаружили женщину лежащей на полу.
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
129Фото: culture.ru
В городе Атбасар Акмолинской области социальный работник обратилась за помощью к спасателям после того, как её 97-летняя подопечная долгое время не открывала дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь с помощью шанцевых инструментов и обнаружили лежащую на полу женщину. Бабушку передали сотрудникам скорой помощи", — говорится в сообщении.
МЧС рекомендует не оставлять без присмотра пожилых людей.
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