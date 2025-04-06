В городе Атбасар Акмолинской области социальный работник обратилась за помощью к спасателям после того, как её 97-летняя подопечная долгое время не открывала дверь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь с помощью шанцевых инструментов и обнаружили лежащую на полу женщину. Бабушку передали сотрудникам скорой помощи", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует не оставлять без присмотра пожилых людей.