961 тысяч гектаров леса охвачены системой раннего обнаружения пожаров

На 267 тысяч гектаров увеличилась площадь лесных территорий в Казахстане за последние пять лет, передает BaigeNews.kz.

Для обновления техники и оборудования в прошлом году из республиканского и местных бюджетов выделили почти 16 миллиардов тенге. На них приобрели 526 единиц противопожарной и патрульной техники, рассказал на заседании правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев. Новая техника должны довести оснащенность лесоохранных учреждений в наиболее подверженных пожарам регионах до 100%.

"Впервые за историю лесного хозяйства страны выделено 52 миллиарда тенге на приобретение 1384 единицы противопожарной техники и 921 единицы прицепного и навесного оборудования, в том числе за счет лизинга 40 миллиардов тенге. Оперативное взаимодействие заинтересованных органов позволило сократить среднюю площадь одного пожара c 97 гектаров в прошлом году до 64 с половиной гектаров в этом. При этом средняя площадь одного пожара в резерватах "Семей" и "Ертыс орманы" сократилась с 340 гектар до двух десятых гектара", - рассказал Ерлан Нысанбаев.

Сегодня системой раннего обнаружения лесных пожаров охвачена 961 тысяча гектаров государственного лесного фонда. Начиная с 2025 года, такая появится и в резервате "Семей орманы", подчеркнул министр. Обсудили на заседании и озеленение населенных пунктов. За четыре минувших года было высажено порядка 12 миллионов саженцев, в том числе больше 300 тысяч в рамках акции "Таза Казахстан".