Аким области Асхат Шахаров с осмотром посетил ДЮСШ № 5 "Олимп", где работают секции для детей по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На прошлой неделе в хоккейном модуле "Олимп" сломался теплообменник. В связи с чем были приостановлены занятия на льду. Стоял вопрос покупки нового либо ремонта старого оборудования.

"На сегодня теплообменник отремонтирован. В планах приобрести также новое оборудование. В случае выхода из строя старого устройства мы заменим его на новый, чтобы дети больше не прерывали свои тренировки", - разъяснил Асхат Шахаров.

Для покупки теплообменника планируют привлечь спонсоров.

Стоит также отметить, что в сезоне 2024 – 2025 года принимают участие семь команд хоккейного клуба "Aqtobe". На текущий момент мужская команда находится на 7 месте, молодежная - на 5, детские команды занимают со 2 по 6 места. Бюджет на хоккей на 2025 год составил 956 млн тенге.