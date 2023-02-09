95 юрт отправят пострадавшим в Турции из Казахстана

Фото: скриншот с видео

Казахстанцы отправят 95 юрт в Турцию для пострадавших в результате землетрясений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Данными по сбору средств казахстанцами для пострадавших в Турции поделился журналист Нурбек Бекбау. Сбор уже закрыт.

"Мы смогли собрать свыше 20 миллионов тенге. Уже перечислили деньги на покупку 45 юрт, которые стоят 17,3 миллиона тенге. На оставшуюся сумму - 2,7 миллиона тенге - планируется закупить предметы быта", - рассказал Нурбек.

Юрты отвезли на склад авиакомпании Turkish Airlines, который расположен в аэропорту Алматы. Завтра утром груз отправят в Турцию. Туда же летят журналист Нурбек Бекбау и ещё 12 добровольцев, чтобы помочь построить там юрты.

По словам журналиста, ещё 50 юрт закупили казахстанские предприниматели.